Кудряшов: сейчас не только в футболе, а по всей стране кризис и всем тяжело

Защитник «Рубина» и сборной России Фёдор Кудряшов дал интервью, в котором у него спросили, не кажется ли ему, что РФПЛ беднеет по именам.
«Сейчас не только в футболе, а по всей стране кризис и всем тяжело. Это нормальный процесс. Я не думаю, что лига беднеет, просто всё связано же с финансовой составляющей. К тому же после последнего трансферного окна, когда европейские клубы платили по 200 миллионов евро за игрока. Сейчас вообще всё будет по-другому. И я не думаю, что наш футбол много потерял. Ну, был Халк, реально крутой футболист. Но по тому же Витселю я бы не сказал, что он сильнее тех игроков, которых сейчас «Зенит» купил.
Если будут больше вкладывать в футбольные школы, то и не надо будет покупать за баснословные деньги таких футболистов», — сказал Кудряшов.