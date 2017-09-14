Баклан будет маскотом стадиона «Санкт-Петербург»

Персонажем-талисманом стадиона «Санкт-Петербург» будет баклан, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Зенита».
«Это будет маскот. Ростовая кукла в виде баклана будет работать на стадионе в дни матчей в течение этого сезона», — рассказали в пресс-службе петербургского клуба.
Первое появление баклана-маскота на арене «Санкт-Петербург» запланировано на октябрь.
Напомним, что в августе вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сказал, что бакланы — одна из причин повреждения крыши стадиона на Крестовском острове.
Албин: баклан клювом разрушает цельность светоотражающей плёнки арены «Зенита»