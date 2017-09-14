Матч квалификации ЧМ-2018 между сборными ЮАР и Сенегала будет переигран в ноябре

Организационный комитет по проведению турниров ФИФА утвердил решение Бюро по квалификации чемпионата мира 2018 года о переигровке отборочного матча на ЧМ-2018 между сборными ЮАР и Сенегала, состоявшегося 12 ноября 2016 года. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу ЮАР.
«Переигровка была утверждена после того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил в силе решение Дисциплинарного и Апелляционного комитетов ФИФА о пожизненной дисквалификации главного судьи матча Жозефа Лампти за целенаправленное влияние на ход матча. Матч будет переигран в ноябре 2017 года в окно, предусмотренное для проведения международных матчей. Точная дата будет названа позднее», — сообщается на сайте ФИФА.
Южная Африка согласна переиграть отборочный матч ЧМ-2018 с Сенегалом