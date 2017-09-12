Южная Африка согласна переиграть отборочный матч ЧМ-2018 с Сенегалом

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между Южной Африкой и Сенегалом будет переигран. Ранее такое решение приняли в УЕФА, но теперь информацию подтвердили и в южноафриканской футбольной ассоциации.
«Ассоциация решила по моральным и этическим соображениям соблюсти директиву ФИФА и переиграть матч против Сенегала в день, который будет определён позже. Мы не можем быть стороной, которой выгодные чьи-то коррупционные действия», — говорится в сообщении.
Матч состоялся 12 ноября 2016 года в Полокване на стадионе «Петер Мокаба» и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Результат встречи будет аннулирован, так как главный судья Жозеф Лампти (Гана) получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах. Время и место переигровки будет объявлено позднее.