175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Южная Африка согласна переиграть отборочный матч ЧМ-2018 с Сенегалом

12 сентября 2017, вторник. 16:21 Футбол

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между Южной Африкой и Сенегалом будет переигран. Ранее такое решение приняли в УЕФА, но теперь информацию подтвердили и в южноафриканской футбольной ассоциации.

«Ассоциация решила по моральным и этическим соображениям соблюсти директиву ФИФА и переиграть матч против Сенегала в день, который будет определён позже. Мы не можем быть стороной, которой выгодные чьи-то коррупционные действия», — говорится в сообщении.

Матч состоялся 12 ноября 2016 года в Полокване на стадионе «Петер Мокаба» и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Результат встречи будет аннулирован, так как главный судья Жозеф Лампти (Гана) получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах. Время и место переигровки будет объявлено позднее.

Матч ЮАР — Сенегал будет переигран из-за участия судьи в договорных встречах
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Сенегала — Футбол Сборная ЮАР - Футбол ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
12 сентября 2017, вторник
16:21 Южная Африка согласна переиграть отборочный матч ЧМ-2018 с Сенегалом
15:27 Попов: было бы фантастикой сыграть за сборную Болгарии на ЧМ-2018 в России
12:22 На арене в Ростове-на-Дону начался монтаж первого информационного табло
11:42 Дм. Черышев: у такого города, как Нижний Новгород, должен быть клуб в РФПЛ
11:07 Главный тренер сборной Северной Ирландии арестован за вождение в нетрезвом виде
09:23 Хьюз: Батлэд сделал хорошую заявку, чтобы стать первым номером в сборной Англии
06:34 Найнгголан: меня могут оставить без чемпионата мира
01:56 FA попросила у ФИФА защиты от российских хакеров на ЧМ-2018
01:10 Черчесов: Кокорин прекрасно знает, над чем ему надо было подумать и поработать
00:24 Перу попросила ФИФА перенести матч с Аргентиной на другой стадион
11 сентября 2017, понедельник
23:11 Райола: Вентуре не хватает характера, чтобы поставить Доннарумму вместо Буффона
20:10 Орлов дал прогноз на будущее Кокорина после ЧМ-2018
11:48 В Красноярске показали кубок чемпионата мира
00:43 Новым послом ЧМ-2018 от Волгограда стала олимпийская чемпионка Лариса Ильченко
10 сентября 2017, воскресенье
16:14 Ван Гал: в сборной Промес мог бы хорошо выполнять роль нападающего в схеме 3-5-2
9 сентября 2017, суббота
23:30 Бразильская модель будет предсказывать результаты игр ЧМ-2018 своими ягодицами
15:39 Трезеге: вкус кубка ЧМ не изменился, хорошо, что удалось поцеловать его
15:33 Путин принял участие в церемонии старта тура кубка ЧМ-2018 в «Лужниках»
15:12 Бебето: «Лужники» — прекрасный стадион, мне очень понравился
14:52 Инфантино — о «Лужниках»: Россия и Москва могут гордиться таким стадионом
8 сентября 2017, пятница
18:14 Мутко: сборная России будет играть с непосредственными участниками ЧМ-2018
16:22 Сборная России сыграет с командами Южной Кореи и Ирана
12:23 ФИФА открыла дисциплинарное дело против Алли, показавшего неприличный жест
07:12 За право проведения ЧМ-2026 поборется 41 город США, Канады и Мексики
05:39 Жевнов вошёл в тренерский штаб сборной Беларуси
04:47 Асприлья: как Месси может играть в сборной вместе с этим стадом ослов?
01:36 Тысячи чилийцев планируют марш, выступая за расставание Алексиса с девушкой
00:56 Ле Гре: продление контракта с Дешамом обсудим после выхода сборной Франции на ЧМ
7 сентября 2017, четверг
23:25 Черчесов: купил iPhone, чтобы быть ближе к футболистам
19:01 Орлов: почему мы, петербуржцы, платим за перенос медиацентра «Крестовского»?
15:10 Нобоа: сыграть на чемпионате мира в России – это моя мечта
10:24 Марсело: с тренером Тите сборная Бразилии вернётся на вершину
10:15 Месси может не сыграть с «Севильей», если Аргентина попадёт в стыковые матчи ЧМ
10:00 В гостях у семьи Дзагоевых: красавица жена, милые дети, бильярд и пианино. Фото
09:39 Главный тренер сборной Узбекистана отстранён от своей должности
09:36 Луческу: лучше бы матч Турции с Украиной судил Кошшои
08:51 На «Волгоград Арене» проведут три тестовых матча перед ЧМ-2018
01:28 Защитник тульского «Арсенала» Сунзу вошёл в сборную тура отбора ЧМ-2018 в Африке
00:56 Райт: Алли понял, что поступил наивно и глупо, показав средний палец
00:40 Защитник «Баварии» Алаба выбыл из строя из-за травмы в матче за сборную Австрии
6 сентября 2017, среда
21:41 Степаненко: сборная Украины пропустила от Исландии, и всё посыпалось
20:53 Бэйл: если бы я не верил в прямое попадание Уэльса на ЧМ, меня бы здесь не было
20:52 ФИФА может наказать DFB за нацистские выходки болельщиков сборной Германии
20:29 Пятов: исландец сфолил — бороться можно, но не в голову же ногой бить!
20:09 Харт: Алли должен помнить, что за ним следит весь мир
Все новости RSS
Партнерский контент