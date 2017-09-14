Эдер: Сёмин доволен результатом, хотя для «Локомотива» было бы лучше победить

Форвард «Локомотива» Антонио Эдер подвёл итоги матча с «Копенгагеном» (0:0) в групповом этапе Лиги Европы.
«Мы играли на выезде, так что одно очко против серьёзного соперника – это нормально. Сёмин доволен результатом, хотя было бы лучше победить. Тренер попросил меня помочь команде, контролировать мяч и поддерживать партнёров. Матч был тяжёлый, на нас давили. Конечно, нам нужно было вместе и обороняться, и атаковать.
В физическом плане у меня всё хорошо. В чемпионате отыграл 60 минут, сейчас ещё 20 минут. Чувствую себя лучше. В следующем матче буду действовать острее", — передаёт слова Эдера корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
«Локомотив» стартовал в Лиге Европы с ничьей в матче с «Копенгагеном»