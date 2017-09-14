«Локомотив» стартовал в Лиге Европы с ничьей в матче с «Копенгагеном»

В матче 1-го тура группы F Лиги Европы московский «Локомотив» встречался с датским «Копенгагеном». Игра проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась вничью со счётом 0:0. Игра проходила с преимуществом хозяев поля, но «железнодорожникам» удалось сдержать натиск датчан.
В другом матче этой группы чешский «Фастав» и молдавский «Шериф» также сыграли вничью без забитых мячей.
В следующем туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» в Москве сыграет 28 сентября с «Фаставом», а «Шериф» примет «Копенгаген».