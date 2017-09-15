Ригони: очень рад забить первый гол за «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал гостевую победу над македонским «Вардаром» в матче группового этапа Лиги Европы.
«Я бы не сказал, что было легко. Это был первый матч в группе в Лиге Европы. Выложились на 100%. Очень рад забить первый гол за „Зенит“. Особенно приятно забивать сразу после выхода на замену. Хочу поскорее открыть голевой счёт в Премьер-Лиге", — заявил Ригони.
«Зенит», выиграв со счётом 5:0, одержал крупнейшую победу на выезде в рамках групповых этапов Лиги Европы.
«Рад, что приложил руку к этой исторической победе», — передаёт слова аргентинского хавбека корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Посмотреть гол Ригони можно в официальном «твиттере» РФПЛ.
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