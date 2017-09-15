Радимов: Кокорин очень хотел помочь Дзюбе — и это замечательно!

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы, в котором петербургская команда в гостях разгромила македонский «Вардар» со счётом 5:0. У «Зенита» дубль оформил Александр Кокорин, по одному мячу забили Артём Дзюба, Бранислав Иванович и Эмилиано Ригони.
«Зенит» на голову сильнее «Вардара». Он доказал это на футбольном поле. Команда Роберто Манчини превосходила македонцев просто во всех аспектах: от индивидуальных качеств до командных, стандартных положений, коллективной игры. Между «Зенитом» и «Вардаром» колоссальная разница в классе.
Александр Кокорин имеет огромный потенциал. Это действительно хороший футболист, ему очень много дано. И он это демонстрирует. Однако даже если судить по сегодняшнему матчу, то видно, что во многих моментах Кокорин имеет огромный запас. Он способен прибавлять и прибавлять.
В эпизоде с третьим голом «Зенита» Александр очень хотел помочь Артёму Дзюбе. Они находятся в хороших отношениях. Дзюбе очень нужен был этот гол, и Кокорин помог ему отличиться. И это замечательно. Понравилось, что Артём сегодня боролся изо всех сил. По его состоянию было видно, что ему очень тяжело из-за отсутствия игровой практики. Также мне бросилось в глаза, что Дзюба в течение всего матча ни разу не спорил с арбитром. Он сосредоточился на игре и провёл хороший матч. Уверен, что Дзюба всё-таки станет игроком основного состава», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.