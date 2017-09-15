Фурсенко: думаю, Дзюба оценит жест Кокорина

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал третий гол санкт-петербургской команды в ворота «Вардара» (5:0) в матче группового этапа Лиги Европы. Александр Кокорин мог забивать сам и оформлять хет-трик, но отдал передачу пяткой Артёму Дзюбе, который отличился первым голом в сезоне.
«Голевой пас Кокорина пяткой на Дзюбу оцениваю очень хорошо, поскольку у нас в команде очень хорошая атмосфера и каждый пытается поддерживать каждого. Думаю, Артём оценит жест Саши», — сказал Фурсенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Видео гола Дзюбы можно посмотреть в «Твиттере».
«Зенит» разгромил «Вардар» — 5:0 в матче Лиги Европы