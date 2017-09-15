Куман: сейчас не время для критики игроков, мне нужно критиковать себя

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман не скрывал разочарования после поражения от «Аталанты» (0:3) на старте группового этапа Лиги Европы.
«Соперники проявили больше агрессии, показали больше страсти. Я задавал себе вопросы о том, что сделал неправильно в матче против «Тоттенхэма» (также проигранном со счётом 0:3 — Прим. «Чемпионата»), поскольку мне не нравится видеть свою команду такой. Мы можем показывать плохой футбол, можем упускать возможности для взятия ворот, но та страсть, которую «Аталанта» продемонстрировала в первом тайме, была намного больше нашей.
Сейчас не время и не место для критики игроков, мне нужно критиковать себя, потому что сегодня команда не была готова», — приводит комментарий Кумана BT Sport.
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