«Сантос» получит от «ПСЖ» € 9 млн за переход Неймара

Президент «Сантоса» Модесто Рома Жуниор сообщил, что его клуб получит от коллег из «ПСЖ» € 9 млн за переход воспитанника Неймара в состав французского гранда минувшим летом за рекордные € 222 млн.
«Мы получили электронное письмо от «ПСЖ». Клуб извинился за задержку, подчеркнув, что есть множество вариантов для решения этого вопроса, и они принимают все меры для перевода платежа. Это очень серьёзные люди, которые занимаются футболом далеко не ради развлечения», — цитирует функционера издание UOL.
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