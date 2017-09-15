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Иборра поздравил Черышева с голом и возвращением на поле

15 сентября 2017, пятница. 03:14 Футбол

Полузащитник «Лестер Сити» Висенте Иборра поздравил российского футболиста Дениса Черышева с возвращением на поле. Россиянин вышел на замену на 74-й минуте встречи «Вильярреала» с «Астаной» (3:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы, а спустя три минуты забил гол. Эта игра стала первой для Черышева с февраля.

«Я очень рад за тебя, мой друг. Очень долго ждал этого момента», — написал Иборра в своём «твиттере».

Черышев и Иборра защищали цвета «Севильи» в сезоне-2013/14.

Сообщение футболиста можно посмотреть в «Твиттере».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вильярреал Лестер Сити ФК Астана Денис Черышев Фото
Новости. Футбол
15 сентября 2017, пятница
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