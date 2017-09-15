Венгер: когда увидел, что творится на стадионе, был уверен, что матч не начнётся

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал беспорядки во время матча Лиги Европы с «Кёльном» (3:1), заявив, что боялся отмены встречи. Начало матча в Лондоне было перенесено на час по соображениям безопасности, ряд безбилетных болельщиков пытались проникнуть на стадион.
«Мы терпеливо ждали начала матча в нашей раздевалке, но особенно тяжело для меня было то, что в голове крутились всевозможные варианты развития событий. Возможно, нам придётся играть завтра? В какое время? Или мы сыграем на следующей неделе? Но у „Кёльна“ на следующей неделе матч Бундеслиги, а у нас — кубковая встреча. Перенесём их на вторник и сыграем друг с другом в четверг? Все эти варианты мы должны были проанализировать.
В какой-то момент я подумал, что мы точно не сыграем сегодня. Полиция вела себя осторожно и не хотела рисковать. Когда я увидел, что творится на стадионе, был уверен, что игра не начнётся. Но наши фанаты хорошо справились с этой ситуацией. Никакого обострения конфликта не произошло. Надеюсь, что и после игры всё было в порядке. Болельщики „Кёльна“ поступили очень умно. Не знаю, как им удалось проникнуть ан стадион, но они справились с этой задачей отлично», — приводит слова Венгера Goal.