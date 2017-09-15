М. Сальгадо: люди обманываются насчёт Зидана, у него горячая кровь

Бывший защитник мадридского «Реала» Мичель Сальгадо отметил, что тренерская деятельность наставника «сливочных» Зинедина Зидана стала для него неожиданностью. Кроме того, Сальгадо считает, что люди неправильно воспринимают французского специалиста.
«Никто из нас не ожидал, что Зидан станет тренером. Он и сам нам говорил, что это не входит в его планы. Но говоришь, а потом меняешь свои планы. Начинаешь очень скучать по футболу, и именно это произошло с Зиданом. Думаю, что люди обманываются насчёт Зидана. Несмотря на то что он кажется спокойным на скамейке запасных и на пресс-конференциях, у него горячая кровь. На тренировках он демонстрирует сильный характер», — цитирует Сальгадо Marca.
Вальдано: «Реал» Зидана убеждает как игрой, так и результатами