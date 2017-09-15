Мюллер: «Бавария» пока не показывает оптимальной игры

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер не очень доволен игрой команды. Футболист считает, что немецкий гранд в нынешнем сезоне пока не раскрыл весь свой потенциал.
«Бавария» пока не показывает оптимальной игры. До матча с «Хоффенхаймом» у нас были положительные результаты, однако мы сами не довольны нашей игрой на все сто процентов. Футболистам пока не хватает взаимопонимания, а в атаке мы должны проделывать работу без мяча, видеть открытого партнёра по команде и оказывать давление на соперников», — цитирует Мюллера интернет-портал Goal.
Мюллер устал от обсуждений его положения в «Баварии»