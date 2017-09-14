Мюллер устал от обсуждений его положения в «Баварии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер больше не хочет говорить о своём положении в немецком гранде. Игрок сборной Германии не всегда попадает в основной состав мюнхенцев, а главный тренер команды Карло Анчелотти отметил, что его решения по выбору игроков на матч обусловлены исключительно тактическими соображениями.
«Впереди длинный сезон. У нас будет много матчей, но мы не будем двигаться вперёд, если станем каждую среду и субботу дискутировать на этот счёт. Я понимаю интерес, поскольку речь идёт о «Баварии». Всегда стараются внести немного волнения, но нам уже достаточно всего этого. Как недавно сказал Роббен, мы должны сконцентрироваться на задачах на поле», — цитирует Мюллера интернет-портал Goal.
Хёнесс считает, что Мюллера не надо штрафовать за слова об Анчелотти