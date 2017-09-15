Хаманн призвал руководство «Баварии» оштрафовать Рибери из-за его поведения

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Баварии» Дитмар Хаманн считает, что руководство мюнхенцев должно принять меры в отношении полузащитника Франка Рибери. Французский футболист был очень недоволен тем, что его заменили на 78-й минуте матча группового этапа Лиги чемпионов с «Андерлехтом» (3:0). В гневе он сорвал с себя футболку и бросил её рядом с Хави Мартинесом, который сидел на скамейке запасных.
«Поведение Рибери абсолютно неприемлемо. Нельзя проявлять неуважение к клубу, болельщикам, тренеру и футболисту, который выходит вместо тебя на замену. Ни один игрок не имеет большее значение, чем клуб, и это должно быть ясно каждому. Я считаю, что «Бавария» должна оштрафовать Рибери», — цитирует Хаманна Sky Germany.
Салихамиджич раскритиковал Рибери из-за его недовольства заменой