Гюндоган рассказал, почему Гвардиола покинул «Баварию»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган считает, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола всё ещё продолжал бы работать у руля мюнхенской «Баварии», если бы руководство клуба в своё время прислушалось к его просьбам.
В интервью немецкому изданию Zeit Гюндоган отметил, что испанский специалист очень хотел видеть его в «Баварии» выходящим на поле вместе с таким футболистом, как полузащитник Тьяго Алькантара. Кроме того, Гвардиола хотел приобрести таких игроков, как Кевин Де Брёйне и Леой Зане. Однако руководство немецкого гранда не исполнило просьб Гвардиолы, и, как утверждает Гюндоган, именно из-за этого он и покинул свой пост летом 2016 года, возглавив английскую команду. Тогда же пополнил ряды «Манчестер Сити» и Гюндоган, защищавший до этого цвета дортмундской «Боруссии».