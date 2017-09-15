Роша: Россия – невероятная страна, рад быть здесь

Новичок «Спартака» Педро Роша рассказал, что по-прежнему общается со своими бывшими партнёрами по «Гремио», а также признался, что восхищён Россией.
«Увы, но я не видел последнюю игру с «Ботафого», я был в самолёте после матча в Словении. Как только приземлился, посмотрел всю информацию о матче. Я продолжаю общаться с бывшими партнёрами в нашей группе WhatsApp. Там все мои друзья. Я рад, что могу следить за «Гремио», а они смогут за мной в России.
Для меня это новая страница в моей жизни и дополнительный вызов в карьере. Я постепенно адаптируюсь. Россия – это невероятная страна, и рад быть здесь", — цитирует бразильца SporTV.
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