Роша: невероятные ощущения после дебютного матча, Каррера поблагодарил меня

Новичок «Спартака» Педро Роша поделился эмоциями от дебютной игры за красно-белых. Бразилец вышел на замену в концовке матча с «Рубином» (1:0) в 9-м туре российской Премьер-Лиги.
«Невероятные ощущения после дебютного матча. Рад, что удалось дебютировать именно сегодня. Здесь другая атмосфера на матчах по сравнению с Бразилией.
Здорово, что я оказался в «Спартаке». После матча Каррера поблагодарил меня. Почему у Адриано была такая реакция на замену? Не знаю, не могу ответить», — сказал Роша в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
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