Главный тренер «Вардара»: не нашли решение против великолепных Кокорина и Дзюбы

Главный тренер «Вардара» Чедомир Яневски прокомментировал поражение своей команды во встрече с «Зенитом» (0:5) в первом туре группового этапа Лиги Европы, отметив игру нападающих питерского клуба Александра Кокорина и Артёма Дзюбы.
«Когда вы пропускаете гол уже после пяти минут игры с такой командой, как «Зенит», вернуться в игру сложно. Это был не наш день. Нам не удалось показать свою игру, мы быстро пропустили второй гол. Не нашли решение против великолепных Кокорина и Дзюбы», — цитирует Яневски sportski.mk.
В матче с «Вардаром» Александр Кокорин оформил дубль и отдал голевой пас на Артёма Дзюбу.
Главный тренер «Вардара»: «Зенит» был лучше и заслуженно победил