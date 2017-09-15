Чех: «Челси» нужно забыть все неудачи на «Стэмфорд Бридж»

Вратарь «Арсенала» Петр Чех поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура чемпионата Англии с «Челси». Встреча состоится 17 сентября, начало игры — в 15:30 по московскому времени.
«Нужно забыть все наши неудачи на «Стэмфорд Бридж» в последние годы и идти вперёд. Мы играли с «Челси» в матчах за Кубок и Суперкубок Англии, поэтому мы знаем, что можем их обыграть. Они проиграли нам последние два матча, что, конечно, их расстраивает. Нам нужно использовать это», – цитирует Чеха Sky Sports.
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