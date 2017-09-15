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BWIN подарит клиентам до 100 млн рублей бонусами на первый депозит

15 сентября 2017, пятница. 14:21 Футбол

13 сентября букмекерская компания bwin Россия запустила акцию «100 миллионов бонусов». Все новые клиенты получат до 10 000 рублей бонусом на первый депозит. Общий размер бонусного фонда составит невероятные 100 млн рублей! До старта работы сайта bwin в России остается всё меньше времени – уже в октябре клиенты получат возможность осуществлять интерактивные ставки на инновационной букмекерской платформе.

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BWIN – один из крупнейших букмекеров в мире – бренд, в июне официально представленный в России. Бренд bwin принадлежит крупнейшему игровому холдингу GVC. Среди команд, имеющих партнёрские соглашения с брендом bwin, – ведущие европейские футбольные клубы, в числе которых «Боруссия» Дортмунд, «Атлетико Мадрид», «Севилья», «Валенсия» и другие. С 2007 по 2013 год bwin также являлся основным и титульным спонсором ФК «Реал Мадрид». Осенью 2017 года bwin Россия получила статус официального партнёра Всероссийской федерации волейбола.

Подробные условия акции опубликованы на сайте и доступны по ссылке bwin.ru/bonus.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
15 сентября 2017, пятница
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14:21 BWIN подарит клиентам до 100 млн рублей бонусами на первый депозит
14:11 Люфтнер: «Копенгагену» немного не хватило удачи, чтобы обыграть «Локомотив»
14:10 Чех: «Челси» нужно забыть все неудачи на «Стэмфорд Бридж»
13:52 Салах признан лучшим игроком недели в ЛЧ, обойдя Неймара, Месси и Роналду
13:41 Экс-форвард киевского «Динамо» и «Шахтёра» Гладкий перешёл в «Карпаты»
13:38 Вернер: я бы солгал, сказав, что мне не приятен интерес со стороны «Реала»
13:36 УЕФА открыл дисциплинарные дела против «Арсенала» и «Кёльна»
13:19 Ребко назвал сумму, которую зарабатывает в «Арарате»
13:00 Ярмоленко — о «несчастливом» 9-м номере в «Боруссии»: постараюсь исправить это
12:53 «Интер» проявляет интерес к полузащитнику «ПСЖ» Рабио
12:39 Защитник «Халла» Томори: Слуцкий поддерживает хорошее настроение в раздевалке
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12:17 Слуцкий: «Сандерленд» — хорошая команда, но «Халл» играет дома и на победу
12:11 Овчинников: Щенников потрясающе работает на тренировках, отсюда и результат
11:46 Г. Суркис мог подделать документы для переизбрания в руководящие органы УЕФА
11:44 Главный тренер «Вардара»: не нашли решение против великолепных Кокорина и Дзюбы
11:32 Б. Силва: играть с одними из лучших футболистов в мире гораздо проще
11:18 «Арсенал»: много билетов на матч с «Кёльном» достались фанатам через спекулянтов
11:13 Хачериди: в перерыве игрокам «Динамо» сказали прибавить, играли как-то непонятно
10:59 «Витория» — первый клуб в еврокубке, не выпустивший в основе ни одного европейца
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10:41 Мане – о столкновении с Эдерсоном: был удивлён, увидев красную карточку
10:39 «Севилья» продлила контракт с вице-капитаном Каррису
10:23 Ван Дейк может лишиться капитанской повязки в «Саутгемптоне»
10:02 На чемпионат мира в Россию могут приехать около 1 млн иностранных туристов
09:59 Найджел Де Йонг покинет «Галатасарай» и продолжит карьеру в MLS
09:58 Зидану не нравится игра «Реала», тренер просит игроков действовать агрессивнее
09:42 «Урал» объявил о расторжении контракта с полузащитником Григорьевым
09:39 Футболисты «Томи» провели мастер-класс для детдомовцев
09:38 Экс-игрок «Эвертона» Бент продолжит карьеру в одном из низших дивизионов Англии
09:38 Бензема не удивил переход Неймара в «ПСЖ», но показался ему странным
09:25 Гюндоган рассказал, почему Гвардиола покинул «Баварию»
09:23 Кечинов: замена Промеса по ошибке? В моё время в «Спартаке» такого не было
09:17 Лэмпард назвал Моуринью главным козырем «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов
08:32 Новичок «Амкара» Форбс: моё место – именно в нападении
08:20 Хаманн призвал руководство «Баварии» оштрафовать Рибери из-за его поведения
08:10 Марсело назвал лучшего футболиста, с которым играл в одной команде
08:01 Тон: Нагельсман у руля «Баварии»? Он ещё молод и должен набраться терпения
08:01 Ракитич: поражения от «Реала» сплотили игроков «Барселоны»
07:44 Озил рассматривает возможность перехода в «Манчестер Юнайтед»
07:28 Мюллер: «Бавария» пока не показывает оптимальной игры
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