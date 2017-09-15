В «Краснодаре» сообщили, что Смолов дисквалифицирован на один еврокубковый матч

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов дисквалифицирован на один еврокубковый матч. Информацию «Чемпионату» подтвердил генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг.
Такое решение было принято по итогам ответного матча квалификационного раунда Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (1:2). Позиция «Краснодара» будет сформирована после того, как клуб получит мотивировочную часть от УЕФА.
В ответном матче с сербским клубом Фёдор Смолов появился на поле в стартовом составе, а на 65-й минуте был заменён. Всего 27-летний футболист принял участие в двух из четырёх игр «Краснодара» в текущем еврокубковом сезоне.