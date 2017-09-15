Льоренте: «Челси» уже давно хотел приобрести меня

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Фернандо Льоренте признался, что перед переходом из «Суонси Сити» у него было предложение от «Челси», но в итоге он принял решение перейти в стан «шпор».
«В последнюю минуту Почеттино позвонил мне и смог убедить перейти в его команду. Да, «Челси» уже давно хотел приобрести меня, но многое случается в последний момент.
В итоге всё получилось идеально, и я очень доволен. «Тоттенхэм» — прекрасный клуб, и я думаю, что очень хорошо вписался в этот проект», — цитирует Льоренте Daily Mail.
Испанец подписал с «Тоттенхэмом» контракт до 2019 года.
«Тоттенхэм» приобрёл у «Суонси» Льоренте