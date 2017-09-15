«Зенит» предложил фанатам конкурс, победитель которого выиграет абонемент на ЛЕ

«Зенит» в преддверии матча с «Уфой» (18 сентября) в 10-м туре РФПЛ совместно с Центром тестирования ГТО Василеостровского района предложил болельщикам принять участие во всероссийском физкультурно-спортивном комплексе.
«Комплекс тестирования норм «ГТО на Крестовском» включает прыжки в длину, подтягивания, стрельбу, наклоны вперёд и рывки гири. Болельщик, который первым сдаст нормативы, соответствующие достижениям Андрея Лунёва, получит в подарок абонемент на все домашние матчи в рамках группового этапа Лиги Европы. Кроме того, болельщик, который лучше всех сдаст нормативы по стрельбе, получит игровую футболку с автографом зенитовского голкипера.
«ГТО на Крестовском» — комплекс, адаптированный под «Фан-Променад» на стадионе «Санкт-Петербург», будет расположен в холле трибуны «А» на третьем уровне. Каждый желающий может сдать часть нормативов перед домашним матчем с «Уфой», а затем — завершить его в Центре тестирования ГТО Василеостровского района и получить знак отличия», — сообщается на сайте «Зенита».