В Германии выбрали 10 стадионов в заявочный список для проведения матчей ЧЕ-2024

Немецкий футбольный союз заявил 10 стадионов для проведения матчей чемпионата Европы 2024 года.
В заявочный лист вошли «Альянц Арена» (Мюнхен), Олимпиаштадион (Берлин), «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд), «Эсприт Арена» (Дюссельдорф), «Коммерцбанк-Арена» (Франкфурт), «Фельтинс-Арена» (Гельзенкирхен), " Фолькспаркштадион" (Гамбург), «Райн-Энерги» (Кёльн), «Ред Булл-Арена — Центральштадион» (Лейпциг) и «Мерседес-Бенц-Арена» (Штутгарт).
До 27 апреля 2018 года Немецкий футбольный союз должен отправить в УЕФА полный пакет документов.
Окончательное решение относительно страны-хозяйки УЕФА примет в сентябре 2018 года. Единственным конкурентом Германии является Турция.
Генсек УЕФА: прекрасно, что Германия и Турция заинтересованы провести Евро-2024