Генсек УЕФА: прекрасно, что Германия и Турция заинтересованы провести Евро-2024

Футбольный союз Германии и футбольная федерация Турции (подали заявления о заинтересованности в проведении Евро-2024.
Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис с интересом ждёт финальных заявочных досье от претендентов.
«Прекрасно, что национальные ассоциации Германии и Турции выразили заинтересованность в проведении Евро-2024.
Очевидно, что будут две сильные заявки на проведение главного турнира УЕФА среди сборных. Исполнительному комитету УЕФА предстоит принять тяжёлое решение. Как и в предыдущих случаях, УЕФА стремится к тому, чтобы заявочный процесс был прозрачным. Очень интересно будет через полтора года узнать, кто же будет принимать Евро в 2024 году», — приводит слова Теодоридиса официальный сайт УЕФА.
Вскоре обе федерации получат письма с указанием необходимых требований к заявкам. Они должны подать досье в УЕФА до 27 апреля 2018 года.
Решение, кто будет проводить Евро-2024, примет исполнительный комитет УЕФА в сентябре 2018 года.