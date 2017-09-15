Дмитрий Дибров станет гостем программы клубного канала ЦСКА

Завтра, 16 сентября, в преддверии матча 10-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ростов» в прямой эфир клубного канала «армейцев» из студии с видом на поле «ВЭБ Арены" выйдет программа «По коням!». В гостях у CSKA TV будут популярный телеведущий Дмитрий Дибров и известный продюсер Павел Ващекин.
В программе также будут использованы прямые включения и интерактив с болельщиками, сообщает пресс-служба клуба. Трансляция будет доступна на официальном канале ЦСКА в YouTube.
Матч ЦСКА — «Ростов» начнётся в 16:30 по московскому времени.
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