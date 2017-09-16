Ловчев: Кокорин мог забить сам, но отдал пас Дзюбе. Это поступок

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказал мнение об игре нападающего «Зенита» Александра Кокорина. В матче группового этапа Лиги Европы с македонским «Вардаром» Кокорин отметился дублем и сделал голевой пас на Артёма Дзюбу, забившего свой первый гол в текущем сезоне. «Зенит» в гостях победил со счётом 5:0.
«Манчини выстраивает так игру, что старается использовать лучшие качества каждого игрока. Недаром Кокорин сказал, что его наконец поставили на его любимую позицию, поэтому он и играет совсем по-другому, чем раньше. Давайте вспомним, что у нас было в сборной на чемпионате Европы. Смолов играл левого полузащитника, а Кокорин – правого. А это два наших лучших форварда! А теперь Саша на своём месте. Впрочём, как и Фёдор в «Краснодаре». А доверие со стороны тренера к игроку – большое дело. И если тренер ставит игрока на его любимую позицию, где ему комфортно, где он наилучшим образом может себя проявить, это окрыляет, придает веру в свои силы. Поэтому Кокорин сейчас самый главный забивала в нашем футболе. Кокорин забила классные голы в матче с «Вардаром», но больше всего понравился третий гол. Когда Саша всё сделал сам, сам мог забить, но отдал великолепный пас Дзюбе. Многие на его месте сами решали бы этот момент. Пас Дзюбе – это поступок.
Его игра тактически изменилась. Кокорин почти не отходит назад, что часто делал раньше. Он барражирует вдоль линии атаки. А так как он техничный и быстрый форвард, то ему достаточно доли секунды, чтобы создать момент. Я часто вспоминаю знаменитую фразу нашего великого тренера Бориса Аркадьева: «Команда не играет в силу своих футболистов». Так вот, перефразируя, Кокорин сейчас играет в свою силу, которую ему отвела природа. И вознаграждается за это голами. Наркотик для Кокорина – голы, и, забивая, он получает огромное удовольствие от голов и от своей игры, ловит кайф. Ведь голы – это отличный допинг для форварда", — приводит слова Ловчева «Советский спорт».
Посмотреть гол Дзюбы можно в «твиттере» РФПЛ.