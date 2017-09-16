Матчи в Италии начнутся с минуты молчания в память о жертвах стихии в Ливорно

Игры итальянских Серии А и Серии В начнутся с минуты молчания в память о жертвах наводнения в Ливорно. По подтверждённым данным, стихия, обрушившаяся на Тоскану в прошлые выходные, унесла жизни семерых человек.
Сильные ливни охватили практически всю территорию Италии, оранжевый уровень опасности объявлен в Риме, однако, как сообщает интернет-издание Football Italia, непогода не помешает проведению встречи «Ромы» и «Вероны» сегодня, 16 сентября.
На прошлых выходных из-за стихии в Генуе не состоялась игра местной «Сампдории» и «Ромы», а матч «Лацио» и «Милана» начался с задержкой в час.
Матч «Сампдория» — «Рома» перенесён из-за погодных условий