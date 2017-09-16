Конте: после таких случаев, как «Парсонс Грин», важно продолжать двигаться

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал недавний инцидент на станции метро «Парсонс Грин». Утром в вагоне лондонского метро произошел взрыв. Пострадали 29 человек. В основном они госпитализированы с ожогами, ни у одного из них нет травм, опасных для жизни. Погибших нет.
«Я бы хотел сказать, что все наши мысли сейчас с людьми, которые пострадали при теракте в метро. Это очень опасная ситуация, и мысленно ты находишься там. Но мы должны постараться думать только о том, чтобы играть в футбол. Я помню, когда я был тренером сборной и произошла террористическая атака, мы оставались в сборной и играли с Бельгией.
В этом случае важно продолжать двигаться. Это очень неприятно, и трудно понять причины этого, но мы должны продолжать показывать, что мы сильнее их», — цитирует Конте сайт клуба.