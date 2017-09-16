Конте: мне без разницы, что пока Мората забивает в АПЛ только головой

Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопрос о нападающем Альваро Морате. На данный момент на счету 24-летнего футболиста три гола в АПЛ, и все были забиты ударами головой.
«Забьёт ли он головой, ногой, грудью, спиной — неважно, мне без разницы. Важно, чтобы он забивал и прибавлял с каждым днём. Мората — отличный нападающий, и не забывайте, что он очень молод. Он ещё может здорово прибавить.
Несмотря на свою молодость, он уже играл за «Реал» и «Ювентус». Он выиграл много трофеев за свою карьеру, и у него есть опыт выступления за сборную. Мы рады, что он в нашей команде. Мы с ним упорно работаем, чтобы он мог адаптироваться к нашему стилю. Для меня нападающий очень важен. Он отличный парень, и он хочет расти профессионально и стать одним из лучших», — цитирует тренера сайт «Челси».