Фанаты ЦСКА проведут первые минуты игры с «Ростовом» в тишине в память о Перхуне

Объединение фанатов ЦСКА RBWorld призвало болельщиков, которые посетят матч 10-го тура российской Премьер-Лиги с «Ростовом», провести стартовые 10 минут первого тайма в тишине, чтобы почтить память бывшего вратаря «армейцев» Сергея Перхуна, которому 4 сентября исполнилось бы 40 лет.
«Уважаемые болельщики ЦСКА! Просим вас провести первые 10 минут матча ЦСКА — «Ростов» в тишине в память о Сергее Перхуне! Приходите на стадион заранее и внимательно слушайте заводящего. Распространите данную запись по „армейским“ интернет-ресурсам и друзьям, которые планируют посетить матч», — говорится на странице RBWorld в «ВКонтакте».
18 августа 2001 года в матче с «Анжи» в Махачкале при столкновении в прыжке головами на выходе за пределы штрафной площадки, с нападающим Будуном Будуновым Перхун получил серьёзную травму головы. 28 августа вратарь скончался в московском институте нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко.