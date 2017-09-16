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Эдер: конечно, хочу сыграть с «Амкаром» и забить

16 сентября 2017, суббота. 15:41 Футбол

Нападающий «Локомотива» Эдер поделился ожиданиями от матча 10-го тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром».

«Против «Амкара» нужно играть компактно и агрессивно в каждом моменте, оказывать на них давление и попытаться забить. Пока не знаю, выйду ли я на поле в предстоящем матче. Всё станет ясно после тренировки. Конечно, я хочу сыграть и забить», — приводит слова португальского форварда официальный сайт «железнодорожников».

Матч «Локомотив» — «Амкар» пройдёт в Москве 18 сентября, начало встречи в 19:30 мск.

Эдер: Сёмин доволен результатом, хотя для «Локомотива» было бы лучше победить
Источник: Официальный сайт ФК "Локомотив" Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив Антонио Эдер
Новости. Футбол
16 сентября 2017, суббота
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