Эдер: конечно, хочу сыграть с «Амкаром» и забить

Нападающий «Локомотива» Эдер поделился ожиданиями от матча 10-го тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром».
«Против «Амкара» нужно играть компактно и агрессивно в каждом моменте, оказывать на них давление и попытаться забить. Пока не знаю, выйду ли я на поле в предстоящем матче. Всё станет ясно после тренировки. Конечно, я хочу сыграть и забить», — приводит слова португальского форварда официальный сайт «железнодорожников».
Матч «Локомотив» — «Амкар» пройдёт в Москве 18 сентября, начало встречи в 19:30 мск.
Эдер: Сёмин доволен результатом, хотя для «Локомотива» было бы лучше победить