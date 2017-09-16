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Ибрагимович: после возвращения на поле я буду лучше себя прежнего

16 сентября 2017, суббота. 17:23 Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович сообщил, что он близок к полному восстановлению после травмы колена. Шведский футболист получил повреждение ещё в прошлом сезоне.

«Чувствую себя хорошо. Тренировался каждый день после того, как мне сделали операцию на колене. Для меня это новое испытание, но я готов психологически. Когда сосредоточен на достижении какой-то цели, меня ничто не может остановить.

Я вернусь на поле в лучшей форме, чем до этого. Возвращаюсь на поле не для того, чтобы быть прежним собой, я буду лучше после возвращения», — цитирует Ибрагимовича Sky Sports.

В конце августа «МЮ» заключил новый контракт с Ибрагимовичем сроком на один год. 35-летний футболист выступал за команду в прошлом сезоне, сыграл во всех турнирах 46 матчей и забил 28 мячей.

Моуринью: Ибрагимович должен быть терпеливым, без эмоций и сумасшедших вещей
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович
Новости. Футбол
16 сентября 2017, суббота
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