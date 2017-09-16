«Анжи» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Краснодара» на предстоящий сегодня в Каспийске матч 10-го тура российской Премьер-Лиги.
«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Афонин, Хубулов, Данченко, Прудников, Маркелов, Базелюк.
«Краснодар»: Крицюк, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберёзкин, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча «Анжи» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.