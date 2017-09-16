Гончаренко — журналистам: не ждите эксклюзива, спрашивайте на пресс-конференциях

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции после домашней победы над «Ростовом» (2:0) в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги высказался по поводу претензий относительно небольшого количества эксклюзивных интервью в СМИ с его стороны.
«Если нет больше вопросов, есть пожелание. Наверное, вчера все читали интервью Романа Юрьевича, где прозвучала фраза, что с моей стороны интервью даются якобы два раза в год. Доля правды в этом есть, но никому не запрещается задавать какие-то вопросы. Если после игры у вас нет вопросов, а потом все требуют каких-то эксклюзивов, — значит, я чего-то не понимаю. Могу потратить 15-20 минут, чтобы ответить на ваши вопросы. Но вопросов нет. Тогда не ждите, что будет какой-то эксклюзив.
Он будет только тогда, когда закончится осенняя часть или чемпионат. Всё остальное — не вижу смысла об этом говорить. У вас есть возможность задавать вопросы до и после игры, но вы этим не пользуетесь», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.