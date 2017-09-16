«Монако» разгромил «Страсбург», Фалькао оформил дубль и отдал голевую передачу

«Монако» одержал крупную победу над «Страсбургом» в матче шестого тура чемпионата Франции. Встреча проходила на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
В конце первого тайма счёт в матче с передачи Радамеля Фалькао открыл Маркуш Лопеш. В дебюте второй половины игры Фалькао отличился собственным голом, а на 67-й минуте оформил дубль и закрепил победу монегасков.
«Монако» набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице французского чемпионата. «Страсбург» (4) располагается на 19-й позиции.