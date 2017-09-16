«Тоттенхэм» не сумел одолеть «Суонси» в домашнем матче на «Уэмбли»

«Тоттенхэм Хотспур» сыграл вничью «Суонси Сити» в матче пятого тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 0:0.
«Шпоры» не смогли выиграть третий подряд домашний матч на «Уэмбли» в рамках английского чемпионата. При этом в предыдущей игре на главном стадионе Англии команда Маурисио Почеттино победила дортмундскую «Боруссию» (3:1) в рамках Лиги чемпионов.
«Тоттенхэм» набрал восемь очков и занимает пятое место в таблице Премьер-лиги. «Суонси» (5) — 14-й.
Почеттино надеется на прекращение разговоров о «проклятии «Уэмбли»