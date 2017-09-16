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Полузащитник «Краснодара» Вандерсон: матч с «Анжи» не забуду никогда

16 сентября 2017, суббота. 21:39 Футбол

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон прокомментировал победу над махачкалинским «Анжи» (5:1) в выездном матче 10-го тура российской Премьер-Лиги.

«В первый раз забиваю два мяча в одном матче. Хочу поблагодарить коллег, это коллективная победа. Думаю, этот матч я не забуду никогда.

В последнее время я чаще выходу на замену, чем в стартовом составе? Каждый игрок хочет начинать матч в старте. Я до сих пор стараюсь адаптироваться — другая страна, другой город, другая команда, другой чемпионат. Стараюсь на тренировках и выкладываюсь на сто процентов», — сказал Вандерсон в эфире телеканала «Наш футбол».

Видео доступно в «твиттере» РФПЛ.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжи ФК Краснодар Вандерсон Масиэл
Новости. Футбол
16 сентября 2017, суббота
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