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«Спортинг» одержал шестую победу подряд на старте чемпионата Португалии

17 сентября 2017, воскресенье. 00:28 Футбол

«Спортинг» одержал шестую победу подряд в чемпионате Португалии. Встреча шестого тура с «Тонделой» проходила в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 12-й минуте Жереми Матьё вывел свою команду вперед. В середине второго тайма Бруну Фернандеш удвоил преимущество лиссабонцев.

«Спортинг» (18 очков) занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, опережая «Порту» на три балла и сыграв на матч больше. «Тондела» (5 баллов) находится на 13-й строчке.

Португалия - Примейра. 6-й тур
16 сентября 2017, суббота. 22:30 МСК
Спортинг
Лиссабон
2 : 0
Тондела
Тондела
1:0 – Матьё – 12, 2:0 – Фернандеш – 72
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Спортинг Лиссабон
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