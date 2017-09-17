Видеообзор матча «Хетафе» — «Барселона»

На стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» состоялась встреча «Хетафе» и «Барселоны» в рамках четвёртого тура чемпионата Испании. Матч завершился волевой победой гостей из Каталонии, одержанной со счётом 2:1.
На финише первого тайма Гаку Сибасаки отличным ударом вывел «Хетафе» вперёд. В середине второй половины игры Денис Суарес сравнял счёт, а на 84-й минуте бразилец Паулиньо забил дебютный гол в составе «Барселоны», обеспечив своей команде победный результат.
Видеообзор матча в Хетафе можно посмотреть на официальном канале Примеры в YouTube.
Вальверде: голы в ворота «Хетафе» укрепят уверенность Паулиньо и Дениса Суареса