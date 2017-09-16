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Вальверде: голы в ворота «Хетафе» укрепят уверенность Паулиньо и Дениса Суареса

16 сентября 2017, суббота. 22:37 Футбол

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал волевую победу над «Хетафе» в матче четвёртого тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Соперник создал нам проблемы, но волевая победа должна укрепить веру в то, что мы способны справляться с трудностями. Забитые голы укрепят уверенность Паулиньо и Дениса Суареса. Кроме того, это показывает, что у нас глубокая скамейка запасных, в запасе есть игроки, которые могут нам помочь.

У нас были проблемы из-за того, что мы действовали недостаточно быстро. Качество газона не помогло нам, мяч плохо катился», — цитирует тренера Marca.

Дебютный гол Паулиньо принёс «Барселоне» волевую победу над «Хетафе»
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Хетафе Денис Суарес Паулиньо Эрнесто Вальверде
Новости. Футбол
16 сентября 2017, суббота
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