Вальверде: голы в ворота «Хетафе» укрепят уверенность Паулиньо и Дениса Суареса

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал волевую победу над «Хетафе» в матче четвёртого тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Соперник создал нам проблемы, но волевая победа должна укрепить веру в то, что мы способны справляться с трудностями. Забитые голы укрепят уверенность Паулиньо и Дениса Суареса. Кроме того, это показывает, что у нас глубокая скамейка запасных, в запасе есть игроки, которые могут нам помочь.
У нас были проблемы из-за того, что мы действовали недостаточно быстро. Качество газона не помогло нам, мяч плохо катился», — цитирует тренера Marca.
Дебютный гол Паулиньо принёс «Барселоне» волевую победу над «Хетафе»