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Бояринцев — о дебютном матче в «Текстильщике»: получилась валидольная концовка

17 сентября 2017, воскресенье. 02:46 Футбол

Главный тренер «Текстильщика» Денис Бояринцев поделился впечатлениями от победы над «Велесом» (3:2) в матче девятого тура зоны «Запад» второго дивизиона России. Этот успех стал первым для бывшего игрока московского «Спартака» на посту команды из Иваново.

«У нас получились два разных тайма. Был великолепный первый тайм с хорошими моментами, комбинациями, голами. Получился хороший открытый атакующий футбол, который любит болельщик. При счёте 1:0 был ключевой момент, когда нас выручил Алексей Смирнов. Тут же нам удалось забить второй гол. В перерыве пытались донести ребятам, что не надо расслабляться, игра ещё не закончилась. Они немного отдали инициативу. Соперник продемонстрировал хорошее владение мячом. Получилась валидольная концовка.

Я пытался освежить игру заменами. В концовке пришлось выпускать третьего центрального защитника. В атаке у гостей были мощные нападающие, поэтому пришлось уплотниться в обороне. Итог – победа. Я поблагодарил ребят в раздевалке, потому что это мой дебют в профессиональном футболе. В первую очередь, я их поблагодарил за самоотдачу. Остальное покажет видеообзор матча. Будем разбирать игру, в ней были ошибки. Нужно идти дальше и улучшать свой футбол», — приводит послематчевый комментарий Бояринцева клубная пресс-служба.

«Текстильщик» одержал победу в первом матче под руководством Бояринцева
Источник: Официальный сайт ФК "Текстильщик" Сообщить об ошибке
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Текстильщик Денис Бояринцев
Новости. Футбол
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