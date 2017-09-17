Гвардиола: Агуэро — легенда и часть истории «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил вклад нападающего Серхио Агуэро в успехи «горожан» последних лет. В матче с «Уотфордом» (6:0) аргентинец оформил хет-трик и довёл количество забитых мячей за манкунианцев до 175 голов. Клубный рекорд принадлежит вингеру Эрику Бруку, который забил 177 голов.
«Надеюсь, что Серхио перепишет клубный рекорд очень скоро, и мы сможем устроить большой праздник. Агуэро — легенда и часть истории клуба, количество его голов говорит само за себя, это потрясающе», — цитирует специалиста BBS Sport.
Брук защищал цвета «Манчестер Сити» в период с 1928 по 1940 год, свои голы он забил в 494 матчах. Агуэро в свою очередь провёл за «горожан» 259 игр.
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