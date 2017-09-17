Болельщик выбежал на поле, чтобы сделать селфи и обняться с Агуэро

После завершения встречи «Уотфорда» и «Манчестер Сити» в рамках пятого тура английской Премьер-лиги на газон стадиона «Викарэйдж Роуд» выбежал болельщик, который успел сделать селфи и обняться с нападающим манкунианцев Серхио Агуэро, а после представитель службы безопасности вывел его за пределы поля.
«Манчестер Сити» победил в гостях со счётом 6:0, а аргентинец стал автором хет-трика и довёл общее количество своих голов за «горожан» до 175.
Видео эпизода с Агуэро и болельщиком доступно для просмотра в «Твиттере».
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