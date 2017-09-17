Тихонов: все команды играют против «Крыльев Советов» с удвоенной энергией

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал победу над «Балтикой» (3:0) в 14-м туре ФНЛ.
«Мы допустили несколько ошибок в начале матча. Плюс травму получил Дмитрий Ятченко. Из-за этого мы провалились на первых минутах. На разминке было заметно, что игроки тяжёло дышат. У футболистов накопилась усталость. Все команды против нас собираются и играют с удвоенной энергией.
После десятой минуты мы разбегались, стали играть лучше. Не все футболисты восстановились после матча со «Спартаком-2», где мы много двигались, прессинговали и играли в быстрый футбол.
За счёт чего удалось дожать? Не могу сказать, что только из-за удаления. Ведь все помнят, как оно сказалось на нас в том же матче с «Оренбургом». Каждая игра у нас решающая. А когда мы забиваем, то ребята психологически успокаиваются", — цитирует Тихонова сайт «Крыльев».