Нилмар приостановил выступления за «Сантос» из-за лечения от депрессии

Нападающий Нилмар, известный в Европе по выступлению за «Вильярреал» и «Лион», приостановил действие контракта с «Сантосом». Клуб удовлетворил соответствующую просьбу 33-летнего футболиста, информирует Esporte UOL.
Бразилец может не сыграть в этом году из-за лечения от депрессии. «Сантос» рекомендовал Нилмару обратиться к психологу, футболист начал приём лекарств.
В июле нападающий на правах свободного агента подписал контракт с «Сантосом» до декабря 2018 года. Предыдущим клубом бразильского футболиста был «Аль-Наср», в составе которого Нилмар провёл 26 матчей и забил 11 голов.
Бывший нападающий «Вильярреала» Нилмар стал игроком «Сантоса»