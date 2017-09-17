Блинд: в «МЮ» мы много шутим, но становимся серьёзными, когда это требуется

Защитник «Манчестер Юнайтед» Дейли Блинд поделился мыслями об атмосфере, в которой работают игроки команды.
«В „МЮ“ всё не зациклено на 11 игроках стартового состава, вся команда пытается работать на полную и поддерживать друг друга. У нас хороший состав, в раздевалке все ладят между собой. Конечно, мы много шутим и смеёмся, но становимся серьёзными, когда это требуется. Мы знаем, чего хотим достичь, и хотим показать это на протяжении нынешнего сезона», — приводит слова Блинда официальный сайт «МЮ».
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